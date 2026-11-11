CHRONOLOGIE-Comment Jensen Huang, directeur général de Nvidia, s'est retrouvé impliqué dans un scandale lié aux puces électroniques et à l'espionnage en Chine

Une polémique autour de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , et des activités du fabricant de puces en Chine s'est transformée en une véritable tempête politique et de sécurité nationale, attirant l'attention des législateurs, du conseil d'administration de l'entreprise et des investisseurs.
Ces répercussions ont également ravivé un débat de longue date à Washington sur la question de savoir si les États-Unis devraient autoriser la vente à la Chine de leurs puces d'IA les plus avancées. Voici une chronologie des principaux événements:
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Date
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Événement
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Mars 2023
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7Road International change de nom pour devenir Megaspeed International , alors qu’elle développe ses activités de cloud computing axées sur les infrastructures d’IA.
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Juin 2024
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Jensen Huang et Alice Huang, une dirigeante d'entreprise qui sera par la suite associée à Megaspeed, sont photographiés ensemble lors du salon Computex à Taïwan. Ils n'ont aucun lien de parenté.
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Mai 2025
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Des images vidéo examinées par Reuters les montrent participant à un dîner privé à Taipei.
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Octobre 2025
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Le New York Times rapporte qu’ , Alice Huang et Jensen Huang ont été vus en train de passer du temps ensemble, ce qui constitue le premier lien public entre les deux.
L'article indique également que des enquêteurs fédéraux examinent les activités de Megaspeed et d'éventuelles exportations de puces de pointe vers la Chine.
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Décembre 2025
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Le président Donald Trump annonce que les États-Unis autoriseront les livraisons de puces d'IA H200 de Nvidia à la société chinoise après avoir conclu un accord avec le fabricant de puces.
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Printemps 2026
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Le secrétaire d’État Marco Rubio supervise la rédaction d’une note classifiée avertissant les hauts responsables de l’administration Trump que Jensen Huang entretenait une relation étroite avec Alice Huang, rapporte le New York Times en novembre
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13 mai
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Trump ajoute Jensen Huang à la dernière minute à une délégation américaine en visite en Chine peu avant un sommet de deux jours à Pékin.
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14 septembre
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Jensen Huang reçoit un appel téléphonique de Trump pendant l’enregistrement en direct du sommet annuel « All-In ». Les deux hommes s’opposent aux propositions de l’ visant à ralentir le développement de l’IA et discutent du leadership américain dans ce domaine.
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8 octobre
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Trump décerne à Jensen Huang la Médaille nationale des sciences
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29 octobre
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Le New York Times rapporte que des responsables des services de renseignement américains craignaient qu’Alice Huang n’agisse pour le compte des services de renseignement chinois et qu’elle entretenait des relations étroites avec Jensen Huang . Nvidia affirme que cette relation n’a rien d’« inhabituel ».
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5 novembre
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Des législateurs républicains de premier plan à la Chambre des représentants des États-Unis demandent à Jensen Huang de leur faire un exposé à huis clos le 18 novembre au sujet de ces allégations.
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8 novembre
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Jensen Huang confie aux employés de Nvidia qu’il a été infidèle à sa femme , sans toutefois révéler les détails de cette relation. Le conseil d’administration de Nvidia lance une enquête indépendante suite à des informations selon lesquelles le directeur général aurait été la cible d’une opération de renseignement étrangère.
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9 novembre
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Le chef de file démocrate à la Chambre des représentants américaine, Hakeem Jeffries, appelle la Chambre à adopter un projet de loi annuel sur la défense qui inclut des restrictions sur les ventes de puces électroniques à la Chine.
Nvidia et Jensen Huang font l’objet d’un projet de recours collectif les accusant d’avoir escroqué les actionnaires en dissimulant les liens de Jensen Huang avec un espion chinois présumé.
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10 novembre
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La liaison de Jensen Huang a facilité l’expédition de puces de la société d’une valeur d’au moins 7,5 milliards de dollars à des entreprises chinoises, rapporte The Information. Le conseil d’administration de Nvidia fait appel à Joon Kim , associé du cabinet Wachtell Lipton et ancien procureur fédéral par intérim du district sud de New York, dont les domaines d’expertise comprennent les enquêtes internes et la défense des cols blancs, pour diriger l’enquête. Le sénateur américain républicain Kevin Cramer demande la démission de Jensen Huang , et le chef de file démocrate au Sénat, Chuck Schumer, appelle le Congrès à adopter l’« AI Overwatch Act » , qui donnerait au Congrès le pouvoir de contrôler les exportations de puces de pointe.
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