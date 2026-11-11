CHRONOLOGIE-Comment Jensen Huang, directeur général de Nvidia, s'est retrouvé impliqué dans un scandale lié aux puces électroniques et à l'espionnage en Chine

Une polémique autour de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , et des activités du fabricant de puces en Chine s'est transformée en une véritable tempête politique et de sécurité nationale, attirant l'attention des législateurs, du conseil d'administration de l'entreprise et des investisseurs.

Ces répercussions ont également ravivé un débat de longue date à Washington sur la question de savoir si les États-Unis devraient autoriser la vente à la Chine de leurs puces d'IA les plus avancées. Voici une chronologie des principaux événements: