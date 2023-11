Christopher Luxon prend ses fonctions de Premier ministre de Nouvelle-Zélande

Le nouveau Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon durant sa prestation de serment, à Wellington le 27 novembre 2023 ( AFP / Marty MELVILLE )

L'ancien patron de la compagnie aérienne Air New Zealand, Christopher Luxon, a officiellement pris lundi ses fonctions de Premier ministre du gouvernement de coalition néo-zélandais, affichant la lutte contre l'inflation en tête de ses priorités

"C'est un honneur et une énorme responsabilité", a déclaré M. Luxon aux journalistes, après avoir prêté serment comme chef du nouveau gouvernement lors d'une cérémonie dans la capitale Wellington.

M. Luxon, 53 ans, entre en fonctions six semaines après la victoire aux élections nationales de sa formation politique conservatrice, le Parti national, qui a mis fin aux six années passées au pouvoir du Parti travailliste.

"La tâche numéro un est de restaurer l'économie. Nous devons réduire le coût de la vie et maîtriser l'inflation afin de pouvoir baisser les taux d'intérêt et rendre l'alimentation plus abordable", a-t-il précisé. Il a aussi confirmé l'abandon de la stricte politique anti-tabac prévue par le précédent gouvernement, s'attirant les critiques des ONG de protection de la santé publique.

L'ancien gouvernement travailliste avait eu des difficultées à contrôler l'augmentation du coût de la vie, un problème mondial imputé en partie aux difficultés d'approvisionnement des matières premières en raison de la pandémie puis de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le Premier ministre sortant, le leader du Parti travailliste Chris Hipkins, avait succédé à Jacinda Ardern en janvier. Elle avait mis fin à son mandat de cinq ans, n'ayant "plus assez d'énergie".

Christopher Luxon, critique de Mme Ardern, au pouvoir de 2017 à janvier 2023, estimait alors que la Nouvelle-Zélande "allait dans la mauvaise direction", affirmant que son sens des affaires était nécessaire au pays pour redresser une économie chancelante.

M. Luxon devient le 42e Premier ministre de Nouvelle-Zélande après avoir mis en place un gouvernement de coalition au cours de longues négociations qui ont pris fin vendredi, six semaines après les élections.

- coalition tripartite inédite -

Le Parti national de M. Luxon a formé une coalition tripartite avec le parti conservateur ACT et le parti populiste New Zealand First pour gouverner au sein du Parlement de 123 sièges.

Le nouveau Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon s'adresse aux médias le jour de sa prestation de serment, à Wellington le 27 novembre 2023

Pour la première fois en Nouvelle-Zélande, le rôle de vice-Premier ministre sera partagé en deux mandats de 18 mois.

Le dirigeant de New Zealand First, Winston Peters, 78 ans, a prêté serment aux côtés de M. Luxon en tant que vice-Premier ministre, mais abandonnera ses fonctions fin mai 2025.

Il sera remplacé par le leader d'ACT, David Seymour, pour le reste de la législature qui doit durer trois ans.

Au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir, le Parti national a promis de lutter contre la criminalité, d'interdire les téléphones portables dans les écoles et d'abandonner les hausses de taxes sur les carburants prévues.

Christopher Luxon a également confirmé lundi que la Nouvelle-Zélande abrogerait les lois anti-tabac du gouvernement travailliste avant qu'elles n'entrent en vigueur, invoquant les craintes d'un vaste marché noir de vente de tabac.

L'ancienne Première ministre Jacinda Ardern avait fait voter l'an dernier au Parlement une "interdiction générationnelle de fumer" interdisant la vente de cigarettes à toute personne née après 2008.

L'association anti-tabac Health Coalition Aotearoa – le nom maori de la Nouvelle-Zélande – a estimé que l'abandon de cette politique était "une perte majeure pour la santé publique et d'une énorme victoire pour l'industrie du tabac".

M. Luxon, père de deux enfants, est un homme riche, qui ne boit pas d'alcool, un amateur de musique country, qui s'est fait connaître à la tête de la compagnie aérienne nationale pendant sept ans avant de se lancer en politique.