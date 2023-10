Christopher Brownridge prendra la tête de Rolls-Royce (groupe BMW) en décembre

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Christopher Brownridge prendra la direction de Rolls-Royce le 1er décembre 2023, annonce la maison-mère BMW. Diplômé en économie de l’université d’Exeter, le nouveau patron travaille au sein du groupe BMW depuis 2000, il dirigeait depuis 2021 les activités de la marque au Royaume-Uni et en Irlande. Il succède à Torsten Müller-Ötvös, CEO de Rolls-Royce depuis 2010, qui prendra sa retraite le 30 novembre.

