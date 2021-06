Christophe Younes rejoint l'équipe développement commercial France de Carmignac

Christophe Younes est diplômé du Master Banque & Finance de l'Université Paris Dauphine et est titulaire du CFA.

(AOF) - Christophe Younes, 30 ans, est nommé au poste de responsable relations investisseurs au sein de l'équipe du développement commercial France. Arrivé chez Carmignac en 2014 en qualité de spécialiste produits obligataires, il a été promu en 2018 en tant que responsable de cette équipe. Christophe Younes aura désormais pour mission de contribuer au développement commercial de Carmignac en France en se consacrant aux consultants et aux sélectionneurs de fonds, aux côtés des 10 collaborateurs qui constituent l'équipe.

