(Zonebourse.com) - Oddo BHF poursuit le développement de ses activités de Corporate Finance avec la nomination de Christophe Géhin en tant que managing partner Corporate Finance. Il a rejoint les équipes du groupe à Paris ce mois-ci.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance du groupe Oddo BHF dans les métiers du Corporate Finance (conseil financier aux entreprises). Elle prolonge le partenariat noué avec Raiffeisen Bank International (RBI) dans le conseil en fusions-acquisitions et l'intégration de son équipe spécialisée dans les fusions-acquisitions (M&A) au sein de Oddo BHF fin 2025. Basée à Vienne, cette équipe accompagne déjà des sociétés, entreprises familiales et investisseurs financiers en Autriche ainsi qu'en Europe centrale et orientale.

Christophe Géhin travaillera en étroite collaboration avec cette équipe. Son expérience du M&A international viendra compléter la forte présence régionale et la couverture client déjà établies par les équipes de Vienne. Ensemble, ils renforceront la capacité d'Oddo BHF à mener des opérations transfrontalières et offriront aux clients de la région un accès direct à l'ensemble de la plateforme européenne de conseil du groupe.

Cette nomination s'inscrit dans la continuité du développement récent de la banque d'investissement d'Oddo BHF en Suisse. Elle illustre l'ambition du groupe : bâtir l'une des principales plateformes européennes de Corporate Finance. Pour accompagner les entreprises familiales, les sociétés et les investisseurs financiers, Oddo BHF s'appuie sur ses équipes locales et son réseau de clients en France, en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Europe centrale et orientale.

Christophe Géhin dispose de plus de 20 ans d'expérience dans l'origination et l'exécution d'opérations de fusions-acquisitions (M&A) au sein du groupe Lazard. En parallèle de son expertise approfondie en M&A à l'échelle européenne, il a développé une spécialisation sur la Pologne et l'Europe centrale, ainsi que sur le secteur des télécommunications, des médias et des technologies (TMT).

A travers son rôle de conseil sur de nombreuses transactions de référence, il a construit au fil des années un réseau solide et durable auprès de grands groupes, investisseurs financiers, entrepreneurs et autres acteurs clés de ces marchés.

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