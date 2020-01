Christophe Barraud conserve sa couronne de meilleur prévisionniste au monde

(AOF) - Christophe Barraud, chef économiste et stratégiste chez Market Securities, vient d'être classé par Bloomberg comme meilleur prévisionniste au monde sur les statistiques américaines pour la 8ème année consécutive. Le Français, âgé de 33 ans, a également été classé comme meilleur prévisionniste au monde sur les statistiques de la zone Euro pour la 5ème année consécutive, et sur les statistiques chinoises pour la 3ème année de suite (une performance jamais égalée).

Originaire des Alpes-Maritimes, il est titulaire d'un master en finance et d'un doctorat en économie de l'université Paris-Dauphine. Ses travaux académiques portaient sur " L'efficience informationnelle du marché des paris sportifs : un parallèle avec les marchés boursiers ".

Spécialisé sur les marchés américains et européens, il assure également, avec son équipe, le suivi de l'Asie. A ce titre, il est en charge du développement, de la coordination et de la publication des revues économiques, journalières, hebdomadaires et trimestrielles de Market Securities.

Ses recherches s'adressent à une vaste catégorie d'investisseurs mondiaux (banques, assurances, sociétés de gestion, hedge funds, fonds de pensions) mais aussi à des académiciens. Il est très présent sur les réseaux sociaux (Twitter, Linkedin, etc.) et avec plus de 50000 followers, il fait partie des économistes les plus influents de la planète.