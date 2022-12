Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Christian Dior SE: nomme un nouveau directeur général information fournie par Cercle Finance • 09/12/2022 à 09:32









(CercleFinance.com) - Sidney Toledano a fait part de son souhait de quitter la direction générale de la société Christian Dior SE.



Le Conseil d'administration de Christian Dior SE qui s'est réuni hier a coopté Antoine Arnault en qualité d'administrateur et a décidé de sa nomination aux fonctions de directeur général de Christian Dior SE et de vice-président du Conseil d'administration, en remplacement de Sidney Toledano.



Ce choix s'inscrit dans le cadre de la transformation de la société Agache en société en commandite par actions intervenue le 6 décembre dernier et destinée à assurer la pérennisation à long terme du contrôle familial sur les sociétés Christian Dior SE et LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE.



' Bernard Arnault, Président du Conseil d'administration de Christian Dior SE, se joint aux autres membres du Conseil d'administration pour remercier chaleureusement Sidney Toledano du grand professionnalisme avec lequel il a toujours exercé ce mandat de confiance ' indique le groupe.





