Christian Dior: hausse de 29% des ventes au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Christian Dior, la maison-mère de LVMH, affiche au titre du premier trimestre 2022 des ventes de 18 milliards d'euros, en hausse de 29% (dont 23% en organique), dans un environnement encore perturbé par la crise sanitaire et marqué par la guerre en Ukraine.



A l'exception des vins et spiritueux, toujours face à des contraintes d'approvisionnements, toutes les activités réalisent une croissance à deux chiffres. L'Asie reste en progression malgré un mois de mars affecté en Chine par des restrictions sanitaires accrues.



Le groupe de luxe ajoute 'compter sur le talent et la motivation de ses équipes, la diversité de ses métiers et le bon équilibre géographique de ses ventes pour renforcer encore en 2022 son avance sur le marché mondial des produits de haute qualité'.





