Christian Dior : hausse de 14% du résultat net en 2019

(CercleFinance.com) - Christian Dior, la maison-mère de LVMH, publie un résultat net part du groupe de 2,9 milliards d'euros, en hausse de 14%, et un résultat opérationnel courant de 11,5 milliards d'euros, en progression de 15%, au titre de l'année 2019. Le groupe de luxe réalise des ventes de 53,7 milliards d'euros, en hausse de 15% dont une croissance organique de 10%. L'Europe et les Etats-Unis connaissent une bonne progression tout comme l'Asie malgré un contexte difficile à Hong Kong sur la seconde partie de 2019. En termes de perspectives, le groupe Christian Dior déclare 'aborder l'année 2020 avec une confiance prudente' et 'se fixe à nouveau comme objectif de renforcer son avance sur le marché mondial du luxe'.

Valeurs associées CHRISTIAN DIOR Euronext Paris +0.59%