Christian Dior SE DIOR.PA :
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INFORMATION SUR LE PROJET DE SIMPLIFICATION
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LE PROJET DE TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS ET LE TRAITÉ RELATIF À LA FUSION-ABSORPTION D'AGACHE PAR CHRISTIAN DIOR
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L'ENTITÉ ISSUE DE LA FUSION DÉTIENDRAIT PRINCIPALEMENT UNE PARTICIPATION DIRECTE DANS LVMH DE 49,76% DU CAPITAL ET 65,55% DES DROITS DE VOTE
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ÉMETTRAIT 17,4 ACTIONS NOUVELLES PAR ACTION AGACHE ET ANNULERAIT LES ACTIONS DÉTENUES PAR AGACHE
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AG SERA CONVOQUÉE POUR LE 30 DÉCEMBRE AFIN DE SE PRONONCER SUR LA FUSION ET LA TRANSFORMATION
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LES ACTIONS NON DÉTENUES PAR LE GROUPE FAMILIAL ARNAULT, 2,44% DU CAPITAL À LA DATE DU COMMUNIQUÉ, REPRÉSENTERAIENT APRÈS CES OPÉRATIONS 1,91% DU CAPITAL
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LE GROUPE FAMILIAL ARNAULT ENTEND PROPOSER DANS LE PROJET D’OFFRE UN PRIX ÉGAL À 95% DE L’ANR DE CHRISTIAN DIOR
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CE PRIX D’OFFRE SERAIT DÉTERMINÉ LE 23 DÉCEMBRE APRÈS-BOURSE
Texte original nGNE1DvX31
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(Rédaction de Gdansk)
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