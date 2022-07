Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Christian Dior: dans le vert après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 16:00









(CercleFinance.com) - Christian Dior prend 1%, après l'annonce par la maison-mère de LVMH, d'un résultat net part du groupe en hausse de 24% à 2,68 milliards d'euros et d'une marge opérationnelle courante améliorée de 1,3 point à 27,9%, pour les six premiers mois de l'année.



Ses ventes se sont accrues de 28% à 36,7 milliards d'euros, dont une croissance organique de 21%, toutes les activités ayant réalisé une croissance organique à deux chiffres de leurs ventes sur le semestre dans un environnement encore perturbé.



'Notre politique de qualité, le dynamisme et la créativité de nos équipes nous permettront de renforcer encore en 2022 notre avance sur le marché mondial du luxe', ajoute Christian Dior, qui mettra en paiement un acompte sur dividende de cinq euros le 5 décembre.





Valeurs associées CHRISTIAN DIOR Euronext Paris +2.21%