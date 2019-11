Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Christian Dior : acompte sur dividende versé le 10 décembre Cercle Finance • 14/11/2019 à 09:22









(CercleFinance.com) - Christian Dior annonce que son conseil d'administration a décidé, dans le prolongement des opérations de 2017, de procéder à la distribution de la trésorerie nette excédentaire issue de la cession de la branche Christian Dior Couture. Cet acompte sur dividende, d'un montant brut de 29,20 euros par action, sera mis en paiement le 10 décembre. Compte tenu de l'acompte de 2,20 euros par action décidé le 24 juillet, le montant brut total mis en paiement sera de 31,40 euros par action.

