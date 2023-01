Christian de Boissieu : «Il va falloir aborder la question de l’efficacité de la dépense publique»

Christian de Boissieu, économiste. (© Julien Hananel)

Christian de Boissieu, économiste, ne regrette pas les mesures de soutien à l'économie face à la crise sanitaire et à la flambée des prix de l'énergie. Mais il s'interroge sur l'efficacité de la dépense publique?

Christian de Boissieu, 75 ans, est professeur émérite à l’université Paris-I et vice-président du Cercle des économistes. Spécialiste de la réglementation financière, il a aussi travaillé pour des institutions financières et écrit de nombreux livres. L'ouvrage Les Systèmes Financiers. Mutations, crises et régulation, a été réalisé sous sa direction (Éditions Economica, 4e édition, 2013).

Comment voyez-vous 2023 ?

Christian de Boissieu : pour comprendre 2023, il faut faire un petit rappel historique. Je vais prendre les chiffres de la France mais le constat est vrai ailleurs. Nous avons connu en 2020, la première année du Covid, une récession majeure dans la plupart des pays. En France, le PIB a reculé de 8%, probablement sa récession la plus importante depuis 1950. Puis en 2021, le PIB croît de 7%. Nous ne disposons pas encore des chiffres définitifs de la croissance française de 2022, probablement autour de 2,6%. Mais ce qu’il faut bien voir, c’est qu’une partie de la croissance en 2021 et 2022 a été une croissance de rattrapage, et que même si le Covid n’est pas fini aujourd’hui, le rattrapage, lui, est en grande parti fini. Voilà pourquoi les prévisions pour 2023 sont médiocres.

Sera-t-on en récession ?

Christian de Boissieu : Un certain nombre de pays vont être en récession, l’Allemagne, l’Italie… D’autres seront au