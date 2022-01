Christel Heydemann officiellement nommée directrice générale d'Orange

(AOF) - Le suspense était pour ainsi dire quasi-nul. A l'issue de sa réunion qui avait lieu ce matin, le conseil d'administration d'Orange (+1,05% à 10,43 euros) a officialisé la nomination de Christel Heydemann en qualité de Directrice générale du groupe à compter du 4 avril 2022. Celle-ci faisait figure de grande favorite après que sa candidature a reçu le soutien de Bercy et de l'Elysée, l'Etat étant actionnaire d'Orange à hauteur de 23%. Frank Boulben, un des trois prétendants au poste de DG, avait quant à lui jeté l'éponge le week-end dernier, rapportait Le Figaro.

"En désignant Christel Heydemann, actuellement Directrice générale Europe Opérations de Schneider Electric, le Conseil a fait le choix d'une personnalité aux compétences reconnues dans l'univers des télécoms et de la transformation des entreprises", a déclaré Orange.

Christel Heydemann, également administratrice du groupe de télécommunication, succédera ainsi à Stéphane Richard, l'emblématique patron à la tête de l'opérateur depuis 12 ans. Il avait été contraint de présenter sa démission après avoir été condamné en novembre dernier à un an de prison avec sursis et à 50 000 euros d'amende pour complicité de détournements de fonds publics dans le cadre de l'affaire "Tapie".

Stéphane Richard devrait toutefois rester en poste jusqu'à l'arrivée de sa remplaçante. De plus, le Conseil d'Orange ayant acté la dissociation des fonctions de Président et de Directeur général, l'homme d'affaires continuera également d'occuper le poste de Président après le 4 avril, et ce jusqu'au 19 mai au plus tard, date de l'assemblée générale du groupe. Cela laissera le temps au Conseil d'administration de trouver le candidat idéal à ce poste.

Diplômée de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Christel Heydemann n'est pas une novice dans le monde des télécoms. En effet, elle a intégré le groupe Alcatel en 1999, au sein duquel elle a occupé différentes responsabilités, notamment dans le cadre de la fusion entre Alcatel et Lucent. En 2011, elle avait rejoint le Comité exécutif d'Alcatel-Lucent en tant que Directrice générale des Ressources humaines et de la Transformation.

"En qualité d'Administratrice du Groupe depuis près de cinq ans, j'ai pu appréhender les enjeux technologiques auxquels notre société fait face, a déclaré l'intéressée après sa nomination. Je sais que les défis sont majeurs, mais c'est aussi un immense honneur de contribuer au développement d'un des acteurs majeurs de l'industrie des télécoms".

