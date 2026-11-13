Christel Bories : "L'augmentation de capital redonne de vraies perspectives à Eramet"

Ce vendredi matin, Eramet, acteur mondial de l'extraction, de la transformation et du raffinage de métaux, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un montant brut d'environ 500 millions d'euros (voir en fin d'article les principales modalités de l'opération). Hier, en fin d'après-midi, la présidente-directrice générale Christel Bories a accordé un entretien à Zonebourse.com pour revenir sur cette levée de fonds et évoquer les grands axes stratégiques du groupe : objectifs annuels 2026, avancement du plan Résolution et rumeurs de marché.

Zonebourse.com : Vous venez d'annoncer une augmentation de capital de près de 500 millions d'euros. S'agit-il uniquement de réduire l'endettement net face à la baisse des prix des métaux (nickel, manganèse, lithium...), ou également de financer des investissements stratégiques ? Quelles sont les motivations d'Eramet sur cette opération ?

Christel Bories : Cette opération constitue une étape essentielle du plan de financement annoncé en début d'année. Elle vise un double objectif : renforcer la structure financière du groupe après une année 2025 très difficile qui avait dégradé nos ratios, mais aussi retrouver les marges de manoeuvre nécessaires pour nos investissements futurs.

Combinée aux deux autres piliers de notre plan de financement, cette augmentation de capital va nous permettre de relancer notre développement. Sur le pilier opérationnel - le retour à un flux de trésorerie positif et l'amélioration de nos performances - nous sommes en avance. Nous avons notamment enregistré un succès spectaculaire dans le lithium : notre usine a atteint sa pleine capacité nominale de 24 000 tonnes de carbonate de lithium équivalent (LCE) en octobre, en avance sur notre objectif de fin d'année, tout en respectant les coûts attendus. C'est un point majeur en matière de souveraineté, car nous disposons de la seule technologie d'extraction directe non chinoise actuellement en opération. Après ce volet opérationnel et l'augmentation de capital en cours, le troisième pilier concerne la monétisation d'actifs, sur laquelle plusieurs processus progressent bien en vue d'une finalisation d'ici 2027.

Zonebourse.com : Les augmentations de capital ont souvent un impact sur le cours de Bourse. A court terme, cette opération est-elle selon vous une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le titre Eramet ?

C.B. : Cette opération était attendue par le marché et ses modalités, avec maintien du droit préférentiel de souscription, restent très classiques. C'est une bonne opération qui redonne de vraies perspectives au groupe.

Je suis confiante quant à son succès : elle est déjà sécurisée à 64% par nos actionnaires de référence, puisque l'Etat souscrit à hauteur de sa part et rachète l'ensemble des droits de la famille (NDLR : la famille Duval, actionnaire historique d'Eramet, ce qui témoigne d'une opération concertée et sans blocage de gouvernance). À l'issue de l'opération, l'État deviendra ainsi le premier actionnaire d'Eramet, avec 47% du capital, devant la famille Duval (17%)Les 36% restants sont entre les mains du flottant. Nous nous attendons à ce qu'une grande partie de nos actionnaires actuels exercent leurs droits, tout en attirant de nouveaux investisseurs.

Zonebourse.com : Quelques semaines avant cette annonce, vous avez confirmé vos objectifs annuels pour l'exercice 2026 : un EBITDA ajusté entre 540 et 600 MEUR, des investissements (CAPEX) entre 250 et 290 MEUR et un retour à un free cash flow ajusté positif. Quels relais de performance vous donnent cette visibilité ?

C.B. : Nous avons effectivement confirmé nos prévisions pour 2026, notamment nos objectifs de volumes, comme dans le manganèse où nous visons entre 6,4 et 6,8 millions de tonnes. Nous sommes parfaitement en ligne avec nos engagements opérationnels et nous sommes même en avance sur nos plans de réduction des coûts.

Habituellement, nous ne publions pas de prévisions d'EBITDA à cette période de l'année. Nous l'avons fait exceptionnellement dans le cadre de la préparation de l'augmentation de capital. Sur la base des prix de marché actuels, la maîtrise de nos volumes et de nos coûts nous rend très confiants dans l'atteinte de ces résultats. Nous anticipons également une hausse de nos volumes de production en 2027, tout en maintenant une stricte discipline d'investissement.

Zonebourse.com : Le plan ReSolution est le programme majeur d'amélioration de la performance opérationnelle et financière lancé par Eramet en décembre 2025 pour redresser ses marges face à un environnement de marché difficile (baisse des prix de certains métaux, effets de change défavorables) et accélérer son désendettement. Quel bilan dressez-vous au bout de près d'un an ?

C.B. : Comme je l'évoquais, nous sommes en avance sur le plan ReSolution, notre programme d'amélioration de la performance opérationnelle et financière, qui vise notamment à réduire nos coûts et à améliorer notre génération de trésorerie. Mais ce n'était qu'une première étape que nous avons depuis élargie avec d'autres initiatives d'amélioration de la performance. Nous travaillons simultanément sur l'optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR), l'efficacité de nos achats et de nouvelles économies de coûts. Nous délivrons donc l'intégralité du plan initial, enrichi de ces leviers supplémentaires.

Zonebourse.com : Sur un an, le titre Eramet recule d'environ 37%. Comment expliquez-vous cette baisse ?

C.B. : L'année 2025 a été très difficile, comme en ont témoigné nos résultats publiés début 2026. Sur l'ensemble de notre panier de métaux, les prix ont atteint leur plus bas niveau depuis dix ans, en dessous même de ceux enregistrés pendant la crise du Covid. A cela s'est ajoutée la baisse du dollar, alors que nous vendons la totalité de notre production en devise américaine : le billet vert n'a pas joué son rôle habituel d'amortisseur contracyclique face au recul des matières premières, ce qui a créé un double effet négatif, aggravé par des problèmes de permis en Indonésie. Cette combinaison a lourdement pesé sur nos ratios financiers.

Le début d'année a également été marqué par un changement de direction générale, un incendie en février dans notre usine de sables minéralisés, et l'annonce dès février de ce plan de financement intégrant une augmentation de capital de 500 MEUR. Le marché a donc intégré par anticipation l'effet dilutif de l'opération. Par ailleurs, l'ensemble du secteur, notamment nos pairs dans le lithium, a subi d'importantes corrections boursières. Toutefois, je suis convaincue que nous disposons aujourd'hui des atouts nécessaires pour renouer avec une dynamique positive: le renforcement de notre structure financière et nos bons résultats opérationnels vont nous permettre de rebondir, et d'aborder 2027 avec des perspectives de croissance encourageantes.

Zonebourse.com : Vous avez récemment annoncé la cession, pour 71 millions de dollars, des concessions minières non exploitées du salar d'Arizaro en Argentine. Pourquoi avoir pris cette décision ? Est-ce le signe qu'Eramet concentre tous ses efforts lithium sur l'extension de Centenario?

(NDLR : Le salar d'Arizaro est l'un des plus grands déserts de sel au monde, situé dans le nord-ouest de l'Argentine dans la province de Salta), à plus de 3 400 mètres d'altitude. L'extension de Centenario (officiellement le projet Centenario-Ratones) désigne les phases de développement ultérieures de la principale mine de lithium d'Eramet en Argentine, située à environ 100 km à l'est du salar d'Arizaro.

C.B. : Nous ne nous concentrons pas uniquement sur Centenario, même si ce gisement reste un axe majeur avec un potentiel de production récemment révisé à la hausse à 150 000 tonnes de carbonate de lithium équivalent par an à long terme, grâce aux différentes phases d'extension envisagées sur le site.

En réalité, le salar d'Arizaro, que nous avions acquis en même temps que Centenario, n'offrait pas une taille critique suffisante. Pour rentabiliser une usine utilisant notre technologie d'extraction directe sur 20 ou 30 ans, il faut un volume de ressources minimum. Les campagnes d'exploration ayant montré qu'Arizaro n'avait pas ce potentiel industriel, nous avons préféré le céder à des acteurs voisins susceptibles de consolider la zone. Cela ne remet absolument pas en cause nos ambitions dans le lithium : nous détenons d'importantes concessions au Chili que nous comptons développer, ainsi qu'un projet de lithium géothermal en Alsace pour lequel nous venons tout juste d'obtenir d'importantes subventions publiques.

Zonebourse.com : De nombreuses rumeurs circulent actuellement dans la presse sur votre stratégie. Bloomberg a évoqué notamment l'intérêt d'un magnat indonésien pour votre mine de nickel de Weda Bay (le plus grand complexe minier et métallurgique au monde en Indonésie). Le bureau d'études Alphavalue a estimé une valorisation de 1,5 MdUSD pour votre participation dans la mine, soit davantage que la capitalisation boursière actuelle d'Eramet (1,1 MdEUR). Quelle est votre position ?

C.B. : Par principe, je ne commente jamais les rumeurs de presse, ni sur l'identité des acteurs ni sur les montants évoqués. Nous avons simplement officialisé l'ouverture d'un processus de cession d'une part significative de notre participation minoritaire (38,7 %) dans PT Weda Bay Nickel. Il s'agit d'un gisement de premier plan, très bien positionné en termes de coûts et doté d'un fort potentiel de croissance. Nous avons reçu plusieurs marques d'intérêt et des discussions sont en cours.

Zonebourse.com : Espérez-vous voir ces discussions aboutir dès 2027 ?

C.B. : Notre plan de monétisation d'actifs avance sur deux fronts en parallèle : d'une part la cession partielle de Weda Bay, et d'autre part la recherche d'un partenaire minoritaire dans le lithium, notamment pour accompagner le développement futur de Centenario. Mener plusieurs processus de front nous évite d'être contraints d'accepter une offre si la valorisation ou le profil du partenaire ne nous conviennent pas. Notre objectif reste d'avoir exécuté l'ensemble de notre plan de financement en 2027, même si nous ne nous engageons à ce stade sur aucun calendrier précis pour ces cessions.

Principales modalités de l'opération :

- Taille de l'Augmentation de Capital : environ 500 MEUR

- Parité de souscription : 6 actions nouvelles pour 5 actions existantes

- Prix de souscription : 14,49 EUR par action nouvelle Valeur théorique du droit préférentiel de souscription : 13,09 EUR

- Période de négociation du droit préférentiel de souscription : du 16 novembre au 25 novembre 2026, inclus

- Période de souscription : du 18 novembre au 27 novembre 2026, inclus

- Annonce des résultats de l'Augmentation de Capital : 2 décembre 2026

- Règlement-livraison et admission des actions nouvelles sur Euronext Paris : 4 décembre 2026

- Engagements de souscription : l'Agence des Participations de l'État (l'APE)* et Sorame-CEIR se sont engagés à souscrire pour un montant total correspondant à environ 64% de l'Augmentation de Capital

*Agissant par FSI-Equation, société détenue par l'Etat français