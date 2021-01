Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chr. Hansen : perspectives prudentes pour le reste de l'année Cercle Finance • 14/01/2021 à 17:12









(CercleFinance.com) - Les ventes internes de Chr. Hansen ont augmenté de 10% au cours du premier trimestre du nouvel exercice fiscal, mais le fabricant danois d'ingrédients alimentaires a déclaré qu'il restait prudent pour le reste de l'exercice. Chr. Hansen, qui fabrique des ingrédients naturels pour les industries alimentaire, nutritionnelle, pharmaceutique et agricole, a déclaré que la croissance organique de 10% au cours du dernier trimestre était également répartie entre les effets volume/mix et prix. Les ventes ont été principalement tirées par son activité santé et nutrition, qui a enregistré une croissance de 15%, tandis que son unité de cultures alimentaires et enzymes a enregistré une croissance de 8%. La marge EBIT sous-jacente est cependant tombée à 28,5%, contre 29% au premier trimestre de l'exercice 2019/20, a ajouté la société. Les perspectives pour 2020/21 sont inchangées, la société visant une croissance organique des revenus de 5% à 8% et une marge EBIT avant éléments spéciaux de 27 à 28%.

