Chr. Hansen: le titre s'envole, fusion en vue avec Novozymes information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 11:55

(CercleFinance.com) - Le titre Chr. Hansen s'envole de près de 18% lundi à la Bourse de Copenhague après l'officialisation d'un projet de fusion avec son compatriote Novozymes visant à créer un géant mondial des solutions biologiques.



Les deux groupes ont officialisé ce matin un projet de rapprochement de leurs activités, une opération qui se traduira par un échange d'action qui verra les actionnaires de Chr. Hansen recevoir 1,5326 action Novozymes.



L'opération valorise chaque titre à un prix de 660,55 couronnes danoises, soit une prime de 49% par rapport à son dernier cours de Bourse.



Suite à l'opération, les actionnaires de Novozymes détiendront 44% du capital du futur groupe, ceux de Chr. Hansen 34%, tandis que la participation de Novo Holdings - le premier actionnaire des deux sociétés - en contrôlera 22%.



Chr. Hansen met au point des solutions naturelles pour les secteurs alimentaire, nutritionnel, pharmaceutique et agricole à partir d'un portefeuille intégrant près de 40.000 souches microbiennes.



Novozymes est quant à lui le premier fournisseur mondial en enzymes et technologies microbiennes, qu'il fournit aux secteurs agricole, aux produits de grande consommation et aux carburants renouvelables.



Selon leur présentation, le nouvel ensemble devrait générer un chiffre d'affaires annuels combiné de l'ordre de 3,5 milliards d'euros, avec des synergies annuelles qui devraient atteindre 200 millions d'euros.



La finalisation de la fusion est attendue à la fin 2023 ou au début 2024.



A 11h50, l'action Chr. Hansen grimpait de plus de 17,5%, de loin la plus forte hausse de l'indice OMXC25, tandis que le titre Novozymes lâchait plus de 14%, soit la plus forte baisse de l'indice.