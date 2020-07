Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chr.Hansen : acquisition d'UAS Labs finalisée Cercle Finance • 28/07/2020 à 12:35









(CercleFinance.com) - Le danois Chr.Hansen annonce ce mardi avoir finalisé l'acquisition d'UAS Labs, un fabricant américain de probiotiques, pour 530 millions de dollars. La société de biosciences a indiqué qu'elle va désormais commencer à intégrer l'entreprise basée au Wisconsin, qui compte 230 employés et devrait générer des revenus d'environ 85 millions de dollars et un EBITDA de plus de 30 millions de dollars cette année. UAS Labs a été acquis auprès du fonds de capital-investissement Lakeview Equity Partners, de son équipe de direction et d'autres actionnaires.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.