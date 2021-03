Cholet Dupont reste positif sur les actions à court et à moyen terme

(AOF) - Dans sa stratégie d'investissement datée de mars 2021, Cholet Dupont maintient son opinion Surpondérer sur les actions, à court et à moyen terme. Le gérant est désormais Surpondéré sur les actions américaines, européennes et asiatiques et Neutre sur les actions japonaises, à court terme et à moyen terme. Cholet Dupont précise avoir modifié quelques recommandations sectorielles pour continuer à les adapter à l'évolution des taux et du cycle économique.

A court terme, le gérant a relevé à Neutre le secteur Assurance et abaissé l'Immobilier et les Services Publics à Sous-pondérer.

A moyen terme, il a remonté à Surpondérer le secteur Tourisme & Loisirs et à Neutre les secteurs Banques, Assurance, Pétrole & Gaz. Enfin, Cholet Dupont a baissé à Neutre le secteur Constructions et Matériaux.