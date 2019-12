Cholet Dupont recommande de mettre à profit les replis pour renforcer l'exposition en actions

(AOF) - Portés par les espoirs d'apaisement des tensions commerciales et les attentes d'un accord sino-américain, les indices actions ont progressé plus fortement que nous ne l'espérions lors de notre dernière lettre, souligne Vincent Guenzi, stratège de Cholet Dupont dans sa stratégie d'investissement de décembre. Malgré les records atteints par les indices et les tweets de Donald Trump, les investisseurs restent stoïques pour de multiples raisons, décrypte le professionnel.

Selon lui, tant que les négociations sino-américaines ne sont pas rompues, une tendance haussière peut se maintenir plusieurs mois, entrecoupée de petites consolidations, à l'occasion des prochains obstacles à franchir.

Cholet Dupont conserve la même conclusion. Même si les marchés ont beaucoup progressé, il faut mettre à profit les replis pour renforcer l'exposition en actions.