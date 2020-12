Cholet Dupont privilégie dorénavant aussi les actions européennes

(Crédits photo : Unsplash - Chris Liverani )

(AOF) - Le mois de novembre a été marqué par deux évènements majeurs: l'élection aux Etats-Unis du candidat démocrate Joe Biden et plus encore par l'annonce de l'efficacité de plusieurs vaccins contre le Covid-19, rappelle Vincent Guenzi, stratège de Cholet Dupont. Cela se traduit par un recul important des incertitudes et les marchés l'ont acté immédiatement et très fortement. Cependant, l'amélioration des perspectives se traduit également par un scénario plus favorable pour les actifs risqués et les actions.

Si les risques de consolidation à court terme demeurent, la tendance de fond reste haussière.

Après avoir relevé ses objectifs pour les indices, leur potentiel de hausse à 6 et 12 mois reste appréciable, de respectivement 5 et 10%. Selon Cholet Dupont, tout repli doit être exploité pour renforcer si nécessaire l'exposition en actions des portefeuilles et pour adapter leur composition sectorielle.

Dans ce cadre, le gérant maintient son opinion Surpondérer sur les actions à court et moyen terme.

Il continue à privilégier les actions américaines (davantage couvertes du risque de change) celles d'Asie ex Pacifique et dorénavant les actions européennes.

Cholet Dupont a modifié assez sensiblement ses recommandations sectorielles en faveur de secteurs en retard et sous évalués (Banques, Pétrole, Automobile, Télécommunications) au détriment de secteurs défensifs (Alimentation, Consommation), bien valorisés (Technologie) ou moins bien orientés (Chimie, Santé).

Le gérant adopte une opinion Sous-pondérer à court et à moyen terme sur les produits obligataires et les liquidités. Il privilégie les obligations convertibles, les emprunts d'Etat d'Europe du Sud à court terme et les obligations émergentes à moyen terme.

Fin novembre, Cholet Dupont avait allégé tactiquement le poids des actions de manière marginale, avec une augmentation des actions japonaises et une baisse des actions américaines et européennes. Le gérant avait relevé parallèlement le poids des produits de taux (Crédit US, Convertibles, Inflation) et des liquidités.