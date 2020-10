(AOF) - Le mois de septembre a vu le retour des doutes et des incertitudes, observe Vincent Guenzi, responsable de la stratégie chez Cholet Dupont. La consolidation des indices boursiers, limitée aux valeurs technologiques à ses débuts, a touché l'ensemble de la cote par la suite. Cependant indique le professionnel, les replis ont été assez modérés en raison des espoirs qu'un plan de relance soit annoncé aux Etats-Unis et des attentes de développements positifs dans la recherche médicale sur le Covid-19.

A défaut d'avancées claires sur ces deux points souligne Vincent Guenzi, les marchés pourraient rester attentistes et hésitants en octobre et peut-être en novembre car le déroulement de la campagne électorale américaine et l'issue des élections vont devenir des facteurs de volatilité.

Les risques de forte correction dans cette période lui semblent cependant atténués par le soutien des Banques Centrales et l'absence d'alternative rémunératrice face aux actions.

Dans ce contexte, Cholet Dupont maintient une attitude un peu prudente pour les deux prochains mois. Des replis éventuels plus prononcés seraient une opportunité de renforcer l'exposition en actions. En effet, à moyen terme, les perspectives lui semblent toujours favorables.