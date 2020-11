(AOF) - A moyen terme, les conclusions de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont pour le mois de novembre sont inchangées. Les perspectives lui semblent toujours favorables grâce au redressement de l'économie mondiale qui découlera des progrès médicaux qui seront réalisés. Les soutiens monétaires persistants maintiendront les taux longs à un bas niveau ce qui renforcera l'attractivité des actions. Le potentiel de hausse de celles-ci est important malgré des valorisations parfois élevées sans que l'on puisse parler de bulle spéculative manifeste.

Le gérant a conservé ses objectifs sur les indices à décembre 2020 et juin 2021. Ils peuvent paraitre ambitieux mais ils illustrent selon lui le potentiel de hausse des indices si les avancées médicales sur le Covid sont au rendez-vous.

Cholet Dupont maintient sa recommandation globale positive sur les actions à court et moyen terme, avec une légère surpondération. A court terme, il continue à privilégier les actions américaines (partiellement couvertes du risque de change) et d'Asie ex Pacifique et reste Neutre sur les actions européennes.

Cholet Dupont n'a pas modifié ses recommandations sectorielles avec des positions assez équilibrées entre secteurs en retard et secteurs bien orientés.

Le gérant conserve son opinion Neutre à court terme et Sous-pondérer à moyen terme sur les produits obligataires. Il privilégie les emprunts d'Etat d'Europe du Sud à court terme et les obligations émergentes à moyen terme.

Lors de son Comité d'Allocation d'actifs fin octobre, Cholet Dupont a décidé de relever le poids des actions de 57 à 59% avec une augmentation des actions européennes, japonaises et asiatiques. Il a diminué le poids des produits de taux assez globalement et a relevé modestement celui des liquidités.