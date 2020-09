(AOF) - Contrairement aux attentes, les marchés financiers ont traversé les deux derniers mois avec un certain flegme, observe Vincent Guenzi, responsable de la stratégie chez Cholet Dupont. Globalement, la reprise économique s'est poursuivie. Les tendances récentes, observées par les indices des directeurs d'achat, montrent que son rythme progresse encore aux Etats-Unis ou dans la plupart des Bric alors qu'il s'essouffle en zone euro.

Le développement de l'épidémie Covid19 n'a pas été très encourageant mais la crainte d'un nouveau confinement généralisé pesant sur l'économie s'est atténuée avec les espoirs de découverte d'un vaccin, indique la société de gestion.

Sur le plan géopolitique poursuit-elle, les tensions entre la Chine et les Etats-Unis sont restées vives sans inquiéter particulièrement les Bourses. Il est vrai que les résultats des entreprises et les analystes financiers sont venus en renfort, note Vincent Guenzi.

Les actions européennes ont été pénalisées en partie par la hausse de l'euro alors que l'excellente performance des indices américains provient de la hausse de leur secteur technologique, devenue un peu trop spéculative.

C'est la raison pour laquelle la correction du secteur des derniers jours n'est probablement pas terminée, estime le stratégiste. Par ailleurs, la saisonnalité n'est traditionnellement pas très favorable aux actions et les échéances électorales très incertaines cette année pourraient renforcer le risque de baisse des indices américains à l'automne.

A l'inverse, les actions européennes pourraient se montrer plus résilientes si la correction envisagée restait limitée en ampleur et en durée. C'est plutôt l'hypothèse que Cholet Dupont retient et il considère que les replis éventuels seraient une opportunité de renforcer l'exposition en actions dans de bonnes conditions.

Au final, Cholet Dupont maintient sa recommandation globale positive sur les actions à court et moyen terme, avec une légère surpondération.