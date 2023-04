Cholet Dupont : "Il est prématuré d'anticiper une récession dès aujourd'hui"

Pour la société de gestion, les marchés financiers sont dorénavant prévenus. Ces derniers vont surveiller toutes les statistiques pour tenter d'anticiper l'arrivée du ralentissement économique et son intensité. L'exercice reste compliqué par le jeu des Banques centrales mais aussi par la dynamique du marché du travail, aux Etats-Unis comme en Europe, dont la force peut prolonger la croissance et la confiance des consommateurs.

Avant de poursuivre : "Nous restons constructifs et confiants à moyen terme car l'arrêt de la hausse des taux aux Etats-Unis pourrait marquer le début d'un nouveau cycle haussier, après un dernier épisode de baisse."

"Mais la politique des Banques centrales et l'évolution de l'inflation vont devenir encore plus déterminantes pour l'évolution des marchés financiers dont la volatilité peut revenir à tout moment", considère Cholet Dupont.

(AOF) - Cholet Dupont indique que les Banques centrales vont devoir faire preuve d’agilité et de pragmatisme alors que les signes précurseurs de ralentissement économique semblent se multiplier. "Mais c’est un véritable numéro d’équilibriste qui les attend, pour éviter la récession et l’inflation", ajoute la société de gestion. Il est sans doute prématuré, ajoute-t-elle, d’anticiper une récession dès aujourd’hui.

