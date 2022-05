Cholet Dupont a maintenu ses objectifs de hausse des indices pour la fin de l'année

(AOF) - Le contexte reste incertain à court terme et les marchés actions ont déjà partiellement pris en compte tous ces risques, observe Cholet Dupont dans son point stratégique de mai. Selon la société de gestion, il semble toujours prématuré de considérer cet épisode de correction comme terminé et de remonter les niveaux d'investissement des portefeuilles. Cependant, la volatilité toujours présente continue d'offrir régulièrement des opportunités d'achat sur des portefeuilles récents ou très peu exposés.

Malgré l'environnement peu clément, le gérant a maintenu ses objectifs de hausse des indices pour la fin de l'année.

D'ici à la fin de l'année, le potentiel de hausse est d'environ 8% par rapport aux derniers cours en Europe et de 15% aux Etats-Unis, ce qui ramènerait les indices à des niveaux proches de ceux du début de l'année.

Le retour d'une inflation à un niveau plus raisonnable constituerait un catalyseur parmi d'autres, comme la levée des confinements en Chine ou un retour à la raison des dirigeants russes.

A court terme, Cholet Dupont a abaissé à Neutre les actions américaines, encore sensibles à la hausse des taux. Le gérant conserve ses opinions Surpondérer à moyen terme sur les valeurs américaines et européennes et Neutre sur les autres zones géographiques, à l'exception de l'Europe de l'Est (Russie) qu'il sous-pondère à court et moyen terme.

Face aux évolutions des marchés, la société de gestion a modifié ses recommandations sectorielles à court terme essentiellement. Elle a ramené les notes de plusieurs secteurs à Neutre pour intégrer le comportement plus hésitant ou plus résistant de ceux-ci. Elle n'a abaissé qu'une seule note à Sous pondérer à Court Terme pour le secteur Immobilier.

Cholet Dupont conserve une opinion Sous-pondérer à court et à moyen terme sur les produits obligataires, ne conservant qu'une opinion Neutre sur les emprunts d'Etats US non couverts. Les produits liés à l'inflation restent recommandés.

Lors de son dernier Comité d'Allocation d'Actifs de fin avril, le gérant a maintenu son exposition légèrement sous pondérée en action et a opéré un léger arbitrage en faveur de l'Allemagne et au détriment des Pays Emergents. Il a relevé parallèlement le poids des emprunts d'Etats US et allégé celui des obligations privées européennes et des produits de multi-stratégie obligataire.