Chirurgie réfractive et parodontologie intégrées au socle minimum de la réforme "100% Santé"

(AOF) - Le 24 octobre 2019, Planète CSCA a signé avec l'ensemble des syndicats représentatifs de la branche professionnelle du courtage d'assurances un avenant à l'annexe 7 de la convention collective portant sur le régime complémentaire de frais de soins de santé. L'objectif de départ de cet avenant portait sur la mise en conformité avec la réforme du " 100% Santé ". Les partenaires sociaux sont allés plus loin en intégrant de nouvelles garanties dans le socle minimum : la prise en charge de la chirurgie réfractive et la parodontologie non prise en charge par la Sécurité Sociale.

Emilie AMISSE, Responsable juridique Affaires sociales et Formation professionnelle de PLANETE CSCA, a déclaré: " Ces avancées, directement utiles aux salariés, permettent aussi aux entreprises de mieux gérer la consommation de frais de soins de santé par de la prévention. Cet avenant démontre que la branche professionnelle du courtage d'assurances est attentive la bonne santé de ses collaborateurs ".

Thierry Tisserand, Secrétaire national de la Fédération CFDT Banque & Assurance, a déclaré: " l'accord que nous avons signé est de très bon niveau, notamment pour une branche professionnelle du courtage d'assurances composée en très grande majorité de TPE/PME. Nous avons réussi à anticiper sur la réforme dite 100% Santé ; le niveau des prises en charge est élevé, tout en respectant les bornes qu'a mis le législateur. J'y vois un succès de notre méthode de travail mise en place depuis 4 ans, qui favorise les échanges et la co-construction, notamment via des discussions en groupes de travail. "