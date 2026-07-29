Chipotle revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, les nouveaux produits et les offres promotionnelles stimulant la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions au paragraphe 2, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5, de contexte au paragraphe 8, ainsi que de graphiques) par Anuja Bharat Mistry

Chipotle Mexican Grill CMG.N a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a dépassé les estimations pour le deuxième trimestre, ses efforts pour proposer des offres promotionnelles et renouveler son menu ayant contribué à reconquérir la clientèle dans un contexte économique difficile.

La chaîne de burritos basée à Newport Beach, en Californie, a également annoncé un nouveau plan de rachat d'actions de 1,3 milliard de dollars, approuvé par son conseil d'administration le 11 juin. Son titre a progressé d'environ 3% en séance prolongée.

Chipotle constate une demande croissante pour ses bols de burrito et ses salades, les consommateurs soucieux de leur santé se tournant vers des repas riches en protéines et moins transformés.

L’enseigne a encore stimulé la fréquentation grâce à des offres à durée limitée, telles que le poulet au miel et la sauce à la coriandre et au citron vert, ainsi qu’au retour du "Chicken Al Pastor", un grand favori des clients.

"La hausse de la fréquentation et du ticket moyen témoigne d’une bonne santé financière pour Chipotle, d’autant plus que les consommateurs soucieux de leur budget restent extrêmement sélectifs lorsqu’ils mangent à l’extérieur", a déclaré Ari Felhandler, analyste chez Morningstar.

La chaîne de burritos prévoit pour l’exercice 2026 une croissance des ventes à périmètre constant se situant dans la fourchette basse à un chiffre, alors que ses prévisions antérieures tablaient sur une évolution pratiquement nulle.

Les ventes trimestrielles des restaurants comparables ont progressé de 2.2%, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 1.32%, selon les données compilées par LSEG.

Tout en se montrant réticente à imposer des hausses de prix agressives dans un contexte de faiblesse de la consommation, Chipotle s’est appuyée sur de modestes augmentations des prix de ses menus et sur la croissance de ses ventes pour faire face à la hausse des coûts, notamment ceux liés aux emballages et au bœuf — qui ont atteint un niveau record en mai et restent la principale dépense de l’entreprise en matière de matières premières.

Chipotle a affiché un bénéfice ajusté de 33 centimes par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 32 centimes.