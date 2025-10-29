Chipotle revoit à la baisse ses prévisions de ventes, les clients victimes de l'inflation se retirent, les actions s'effondrent

La hausse du chômage et le remboursement des prêts étudiants affectent les jeunes consommateurs, selon le directeur général

L'inflation due aux droits de douane et aux coûts de la viande bovine pèsera sur les marges, selon le directeur financier

Les ménages gagnant moins de 100 000 dollars réduisent fortement leurs dépenses, selon le directeur général

La société Chipotle Mexican Grill

CMG.N a réduit mercredi ses prévisions de ventes annuelles pour la troisième fois cette année, signalant que même ses clients les plus aisés limitent leurs sorties au restaurant dans un contexte de pressions croissantes sur les coûts, ce qui a fait chuter ses actions de 12 % après la clôture de la bourse.

Les ménages gagnant moins de 100 000 dollars, qui représentent environ 40 % des ventes de la chaîne de burritos, se sont fortement repliés, a indiqué l'entreprise. Les clients âgés de 25 à 35 ans ont été particulièrement touchés, a déclaré le directeur général Scott Boatwright lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, attribuant cette situation à la hausse du chômage, à la reprise du remboursement des prêts étudiants et à la faible croissance des salaires.

Alors que l'inflation continue de peser sur le budget des ménages et d'entamer la confiance des consommateurs, les inquiétudes liées à la fermeture prolongée du gouvernement ont ajouté à l'incertitude économique. Même les consommateurs aux revenus les plus élevés réduisent leurs dépenses, ce qui exerce une pression sur les chaînes de restauration rapide telles que Chipotle.

"Même si Chipotle affirme depuis longtemps qu'elle offre une forte valeur ajoutée grâce à ses ingrédients de haute qualité, de nombreux consommateurs n'y croient pas", a déclaré Zak Stambor, analyste chez Emarketer.

La société s'attend à ce que l'inflation reste élevée jusqu'en 2026, en raison des droits de douane et de l'augmentation des coûts du bœuf.

"Nous ne prévoyons pas de compenser entièrement cette inflation supplémentaire à court terme", a déclaré le directeur financier Adam Rymer. "Même si cette mesure exercera une pression sur les marges, nous pensons que c'est la bonne chose à faire."

Les ventes de restaurants comparables de Chipotle ont augmenté de 0,3 % au troisième trimestre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 1,36 %, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 389,9 millions de dollars, soit 29 cents par action, contre 366,6 millions de dollars, soit 27 cents par action, il y a un an.

La société s'attend à ce que les ventes de restaurants comparables en 2025 diminuent dans une fourchette inférieure à un chiffre, alors qu'elle prévoyait auparavant un chiffre stable.