Chipotle : revenu trimestriel en hausse de 11,2 % à 2,2 milliards de dollars

(AOF) - Chaîne de restauration rapide, Chipotle Mexican Grill a annoncé que son revenu total du quatrième trimestre 2022 s'est élevé à 2,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 11,2 % par rapport au quatrième trimestre de 2021. Wall Street visait 2,23 milliards de dollars. L'augmentation de son revenu total est due à une hausse de 5,6 % des ventes comparables des restaurants et à l'ouverture de nouveaux restaurants. Ses ventes en restaurant ont progressé de 17,5 % au cours des trois mois clos le 31 décembre 2022, par rapport aux trois mois clos le 31 décembre 2021.

Sur cette même période, ses ventes numériques ont représenté 37,4 % du total des recettes des aliments et boissons.

La chaîne a par ailleurs affiché un bénéfice par action ajusté de 8,29 dollars, en augmentation de 48,6%. Le marché était plus optimiste et visait 8,91 dollars par action.

La baisse des prix des avocats, ainsi que la hausse des prix des menus, ont aidé la chaîne à réduire les coûts des aliments, boissons et emballages à 29,3% du total des revenus au cours du trimestre, une baisse de 230 points de base malgré des coûts plus élevés pour le fromage, les tortillas, les haricots, le riz.

" Nous avons enregistré une forte croissance en 2022, en augmentant les volumes unitaires moyens et la marge au niveau des restaurants, tout en ouvrant le plus grand nombre de nouveaux restaurants en six ans, malgré un environnement macro difficile et fluide ", a déclaré Brian Niccol, président-directeur général de Chipotle.

" Notre concentration continue sur le recrutement et la fidélisation des meilleurs employés, la mise en œuvre des normes opérationnelles de Chipotle avec des aliments délicieux préparés frais tous les jours positionne de manière unique Chipotle pour réussir son expansion à 7 000 restaurants sur le long terme.", ajoute t-il.

