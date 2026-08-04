Chipotle retire des piments jalapeños du marché dans le cadre d'une enquête sur une épidémie de salmonellose

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modifications dans l'approvisionnement)

Chipotle Mexican Grill CMG.N a annoncé mardi avoir retiré les piments jalapeños de certains de ses restaurants après avoir identifié ces piments comme un ingrédient potentiellement lié à une épidémie de salmonellose, et les avoir remplacés par des produits provenant d'autres producteurs.

L'action de la société a chuté de 7 % dans l'après-midi.

La société a indiqué avoir commencé à retracer les ingrédients tout au long de sa chaîne d’approvisionnement après avoir pris connaissance d’une épidémie potentielle, et avoir identifié les piments jalapeños issus d’un lot commun comme source possible.

“Par mesure de précaution, nous avons retiré de manière proactive les piments jalapeños de nos restaurants et les avons remplacés par des produits provenant d’autres producteurs”, a déclaré Chipotle, ajoutant qu’elle coopérait avec les autorités de santé publique chargées d’enquêter sur cette épidémie.

Plus tôt mardi, Bloomberg News avait rapporté que l’entreprise avait retiré des piments jalapeños de plusieurs restaurants du Minnesota après avoir appris que ces piments pourraient être liés à une épidémie de salmonellose dans cet État, qui a rendu malades 110 personnes.