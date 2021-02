CHIPOTLE MEXICAN GRILL : des résultats pas au goût des investisseurs

(AOF) - Chipotle Mexican Grill est attendu en net repli à l'ouverture des marchés actions américain ce mercredi, après avoir levé le voile sur ses résultats du quatrième trimestre 2020. Ainsi, la chaîne de restauration rapide a dégagé un bénéfice net de 190,96 millions de dollars sur la période, soit 6,82 dollars par action, contre un bénéfice net de 72,41 millions de dollars, ou 2,61 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ajusté ressort à 3,48 dollars, décevant les attentes du consensus (3,73 dollars).

De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 1,6 milliard de dollars au quatrième trimestre 2020 (+11,6%), globalement en ligne avec les prévisions moyennes des analystes. Les ventes à restaurants comparables (critère très suivi par les analystes) ont progressé de 5,7%.

Concernant 2021, le groupe s'est contenté de dire qu'il visait l'ouverture d'environ 200 nouveaux restaurants.

