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Chipotle dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une demande qui résiste bien
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 21:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations et de détails aux paragraphes 6 et 8, et de contexte aux paragraphes 3, 4 et 7)

Chipotle Mexican Grill CMG.N a annoncé mercredi un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions, les offres promotionnelles et les promotions à durée limitée ayant contribué à attirer davantage de clients dans la chaîne de burritos.

L'action de la société a progressé d'environ 1 % lors d'une séance prolongée marquée par des fluctuations .

Chipotle a bénéficié de la demande des consommateurs soucieux de leur santé, attirés par des repas riches en protéines et moins transformés, tels que ses bols de burrito et ses salades, ainsi que par de nouvelles offres, notamment le Chipotle Honey Chicken, disponible en édition limitée.

Cela a permis à la chaîne de restaurants de rester résiliente alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses dans un contexte d’incertitude géopolitique et macroéconomique.

Le chiffre d’affaires comparable des restaurants de la société au troisième trimestre a progressé de 2,1 %, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 1,4 %, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 9,6 % pour atteindre 3.29 milliards de dollars, conformément aux prévisions.

Toutefois, la hausse des coûts des intrants, tels que la main-d’œuvre, les emballages et les matières premières, a pesé sur ses résultats trimestriels.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 27 centimes par action, contre une estimation moyenne des analystes de 29 centimes.

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