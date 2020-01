Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Un médecin contaminé par le coronavirus sur lequel il menait des recherches Reuters • 21/01/2020 à 18:58









PEKIN, 21 janvier (Reuters) - Un médecin qui menait des recherches sur le coronavirus mortel de type jusque-là inconnu apparu récemment dans le centre de la Chine a fait savoir mardi qu'il avait lui-même été contaminé. Wang Guangfa, qui avait déjà conduit des travaux sur le syndrome respiratoire aigu sévère (Sras), en 2003, s'est rendu ce mois-ci dans la ville de Wuhan, foyer de cette nouvelle épidémie de coronavirus. "J'ai été diagnostiqué et je vais bien", a déclaré Wang Guangfa, chef du service de médecine pulmonaire d'un hôpital universitaire de Pékin, lors d'une interview à la télévision chinoise, sans en dire plus sur les circonstances de sa contamination. Le bilan de cette maladie, qui peut se transmettre d'homme à homme selon les autorités sanitaires, s'élevait mardi à six morts et plus de 300 cas signalés. (Tony Munroe, version française Simon Carraud)

