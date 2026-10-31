Chine-Troisième contraction en quatre mois de l'activité dans l'industrie-PMI

* Le PMI manufacturier passe de 50,1 à 49,3 en octobre

* Le PMI non-manufacturier recule à 49,7 après 50,2 en septembre

* Contraction des nouvelles commandes et celles à l'exportation

par Liangping Gao, Yukun Zhang et Ryan Woo

L'activité dans l'industrie en Chine a reculé en octobre, enregistrant ainsi sa troisième contraction en quatre mois, montre une enquête gouvernementale publiée samedi.

L'industrie a été pénalisée par une faible demande intérieure de biens ainsi que par des signes d'un ralentissement des exportations, qui avaient enregistré une forte progression pendant une grande partie de l'année. Les exportations pourraient ainsi ne pas avoir suffisamment de vigueur pour compenser la poursuite de la stagnation observée sur les dépenses de consommation.

Plusieurs économistes ont exhorté le gouvernement à prendre davantage de mesures pour soutenir la croissance.

"L'insuffisance de la demande accentue la pression à la baisse sur l'économie", a déclaré Zhang Liqun, analyste à la Fédération chinoise de la logistique et des achats.

L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier est tombé en octobre à 49,3, contre 50,1 en septembre, selon les données du Bureau national des statistiques. Le consensus Reuters auprès des économistes prévoyait un indice PMI à 50,0.

L'excédent commercial de la Chine avec le reste du monde est en passe de dépasser les 1.200 milliards de dollars enregistrés l'an dernier, grâce à la vigueur des exportations. Mais en octobre, l'activité dans le secteur de l'industrie s'est affaiblie à mesure que les commandes pour les fêtes de Noël en provenance de l'étranger, qui avaient été anticipées en septembre, ont ralenti. L'activité a également souffert de l'essoufflement des dépenses de consommation, qui avaient grimpé durant la fête nationale chinoise, la première semaine d'octobre.

Les sous-indices relatifs à l'ensemble des nouvelles commandes et aux nouvelles commandes à l'exportation sont tous deux restés en territoire de contraction en octobre. La production et l'activité d'achat sont également passées d'une phase d'expansion à une phase de contraction.

DES SUBVENTIONS POURRAIENT AIDER

Zhang Zhiwei, chef économiste chez Pinpoint Asset Management, a déclaré que si la demande extérieure venait à s'affaiblir en 2027, "la Chine aura besoin d'un soutien politique plus important pour stimuler la demande intérieure".

Lu Zhe, chef économiste chez Soochow Securities, a quant à lui appelé à une hausse des subventions pour le paiement des intérêts dans le secteur de l'immobilier "afin de renforcer la confiance des ménages et de stabiliser le climat de confiance".

Il a ajouté qu'une extension des subventions pour le paiement des intérêts des prêts accordés aux projets d'investissement contribuerait à pallier la pénurie actuelle d'investissements viables en actifs immobilisés.

L'indice PMI du secteur non-manufacturier, qui couvre les services et la construction, a également décéléré, passant de 50,2 en septembre à 49,7 en octobre.

Ces indices sont calculés à partir des rapports des directeurs d'achat, qui indiquent si les conditions se sont améliorées, détériorées ou sont restées inchangées dans des secteurs comme les nouvelles commandes, la production ou encore l'emploi, par rapport au mois précédent.

Le seuil des 50 limite expansion et contraction de l'activité.

Certains secteurs de l'industrie manufacturière ont affiché de bons résultats.

Les sous-indices de production et de nouvelles commandes pour les secteurs ferroviaire, de la construction navale, des équipements aérospatiaux, ainsi que de la production d'ordinateurs, de matériel de communication et d'électronique sont ressortis à au moins 53,0 points, selon l'enquête.

Les entreprises liées à l'IA, en particulier, ont fait état d'une forte croissance de leurs bénéfices. Zhongji Innolight

300308.SZ , un fabricant de modules optiques à haut débit reliant les serveurs et les commutateurs dans les centres de données dédiés à l'IA, a vu son bénéfice net presque tripler au troisième trimestre.

Mais la morosité du marché intérieur et la hausse des coûts ont pesé sur de nombreux fabricants traditionnels et entreprises liées à l'immobilier. Le fabricant de mobilier sur mesure Oppein Home 603833.SS , par exemple, a enregistré un bénéfice net en chute de 80% au cours du trimestre.

L'économie chinoise devrait toutefois atteindre l'objectif de croissance annuel de 4,5% à 5,0% fixé par le gouvernement, sans mesures de relance supplémentaires, après une accélération en rythme annuel du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre à 4,5%, contre une hausse de 4,3% entre avril et juin.

(Reportage Yukun Zhang, Liangping Gao et Ryan Woo; version française Claude Chendjou)