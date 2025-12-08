 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 521,41
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Chine-Rebond plus marqué qu'attendu des exportations en novembre
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 04:34

Les exportations de la Chine ont progressé en novembre à un rythme supérieur aux attentes, montrent des données officielles publiées lundi, tandis que les importations ont connu une accélération moins importante qu'attendu.

D'après les données des douanes chinoises, les exportations ont progressé de 5,9% sur un an le mois dernier, alors que les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 3,8% après un repli de 1,1% en octobre.

Les importations ont pour leur part augmenté de 1,9% sur un an en novembre, contre un consensus de +3,0% après une progression de 1,0% le mois précédent.

(Joe Cash; version française Jean Terzian)

Devises
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank