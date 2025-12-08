Chine-Rebond plus marqué qu'attendu des exportations en novembre

Les exportations de la Chine ont progressé en novembre à un rythme supérieur aux attentes, montrent des données officielles publiées lundi, tandis que les importations ont connu une accélération moins importante qu'attendu.

D'après les données des douanes chinoises, les exportations ont progressé de 5,9% sur un an le mois dernier, alors que les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 3,8% après un repli de 1,1% en octobre.

Les importations ont pour leur part augmenté de 1,9% sur un an en novembre, contre un consensus de +3,0% après une progression de 1,0% le mois précédent.

(Joe Cash; version française Jean Terzian)