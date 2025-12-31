Chine-Rebond inattendu de l'activité manufacturière en décembre

L'activité manufacturière en Chine a progressé de manière inattendue en décembre, après huit mois consécutifs de repli, montre une enquête officielle publiée mercredi, alors même que les bénéfices enregistrés par les usines ont reculé le mois dernier à leur niveau le plus bas en plus d'un an.

L'indice PMI manufacturier officiel s'est établi à 50,1 après 49,2 en novembre, repassant au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Le consensus ressortait à 49,2.

Des données distinctes publiées mercredi montrent que l'activité du secteur des services a repris sa croissance en décembre, après avoir connu en novembre son premier déclin depuis près de trois ans.

L'indice PMI des services s'est établi à 50,2, contre 49,5 en novembre, selon le Bureau national des statistiques (BNS).

