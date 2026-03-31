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Chine-Rebond de l'activité manufacturière en mars - PMI officiel
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 03:57

L'activité manufacturière en Chine a rebondi en mars, enregistrant une hausse supérieure aux attentes, dans le sillage d'une demande plus soutenue, montre une enquête officielle publiée mardi, une nouvelle positive alors que la deuxième économie mondiale fait face à des pressions sur les chaînes d'approvisionnement et à la volatilité du marché de l'énergie.

L'indice PMI manufacturier officiel s'est établi à 50,4 après 49,0 en février, repassant au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Il s'agit d'un pic de douze mois et d'une progression supérieure au consensus, qui ressortait à 50,1.

Des données distinctes montrent que l'activité du secteur des services a également rebondi en mars, s'établissant à 50,1 contre 49,5 en février.

(Yukun Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

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