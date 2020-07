Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Progression inattendue des exportations en juin, importations en hausse Reuters • 14/07/2020 à 06:29









PEKIN, 14 juillet (Reuters) - Les exportations de la Chine ont progressé contre toute attente en juin, de nombreux pays ayant levé les mesures de confinement et rouvert leurs économies, et les importations ont augmenté pour la première fois de l'année, ce qui alimente l'idée d'un rétablissement post-crise sanitaire de l'économie chinoise. D'après les données publiées mardi par les douanes chinoises, les exportations ont marqué le mois dernier une hausse de 0,5% en rythme annuel, alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient un déclin de 1,5% après une baisse de 3,3% en mai. Les importations ont progressé de 2,7%, battant nettement le consensus qui ressortait à -10%, tandis qu'elles avaient chuté de 16,7% en mai. "La réouverture des principales économies occidentales, et une demande étrangère accrue pour les équipements de protection personnels et les masques ont soutenu les exportations chinoises en juin", a relevé Boyang Xue, analyste chez Ducker Frontier. "En plus de cela, les perturbations des chaînes de production chez les rivaux commerciaux de la Chine ont aussi contribué à rediriger quelques commandes vers des exportateurs chinois", a-t-il ajouté. La deuxième puissance économique mondiale se remet progressivement d'une contraction de 6,8% au premier trimestre, un rétablissement fragile alors que la demande mondiale souffre des mesures de restriction sociale et de la hausse des cas de contamination au coronavirus. Toutefois les exportations chinoises n'ont pas été autant affectées par le ralentissement économique mondial que ne le craignaient certains analystes, même si les industriels du pays pourraient faire face à des pressions au cours des prochains trimestres. Selon les données des douanes, l'excédent commercial de la Chine en juin ressort à 46,42 milliards de dollars, contre 62,93 milliards de dollars en mai, alors que les économistes anticipaient en moyenne un montant de 58,60 milliards de dollars. L'excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis s'est creusé le mois dernier, s'établissant à 29,41 milliards de dollars contre 27,89 milliards de dollars en mai. (Gabriel Crossley et Stella Qiu; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.