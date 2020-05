Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Première hausse de la production industrielle en 2020 Reuters • 15/05/2020 à 04:48









PEKIN, 15 mai (Reuters) - La production industrielle en Chine a progressé en avril pour la première fois de l'année, montrent des données officielles publiées vendredi, alors que la deuxième puissance économique mondiale émerge doucement des mesures de confinement instaurées pour enrayer l'épidémie du nouveau coronavirus. D'après le Bureau national de la statistique (BNS), la production industrielle a progressé le mois dernier de 3,9% en rythme annuel, battant le consensus qui ressortait à +1,5% après une contraction de 1,1% en mars. Confinée pendant plusieurs mois pour faire face à la crise sanitaire, la Chine rouvre progressivement son économie alors que l'épidémie est désormais sous contrôle dans le pays. Mais elle continue de faire face à des défis majeurs alors que le coronavirus a affecté le monde entier, provoquant d'importants dégâts économiques, notamment pour des partenaires commerciaux de Pékin. De nombreuses usines chinoises font face à des annulations de commandes ou des commandes réduites en provenance de l'étranger. La banque centrale chinoise avait fait savoir dimanche qu'elle allait intensifier ses mesures de soutien, avec notamment une aide à destination des PME. Selon les données communiquées par le BNS, la consommation est restée faible en avril, avec un déclin des ventes au détail de 7,5% en rythme annuel, alors que les boutiques, restaurants et autres lieux qui accueillent habituellement des foules de consommateurs sont restés fermés. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un recul moins net, de 7,0%. (Kevin Yao; version française Jean Terzian)

