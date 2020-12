Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Premier déclin des prix à la consommation depuis 2009 Reuters • 09/12/2020 à 05:58









PEKIN, 9 décembre (Reuters) - Les prix à la production en Chine ont marqué en novembre un déclin moins important, un signe supplémentaire que la deuxième économie mondiale se remet des effets de la crise du coronavirus, mais les prix à la consommation ont décliné pour la première fois depuis plus de 10 ans. Selon les statistiques officielles publiées mercredi, l'indice des prix à la production (PPI) a chuté le mois dernier de 1,5% en rythme annuel, contre un déclin de 2,1% en octobre. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une baisse de 1,8%. Des données distinctes du Bureau national de la statistique (BNS) montrent que les prix à la consommation ont chuté en rythme annuel pour la première fois depuis octobre 2009. Ce recul s'explique en grande partie par la baisse du prix du porc provoquée par un regain de l'offre après la fin d'une épidémie de fièvre porcine ces dernières années. L'indice des prix à la consommation (CPI) a reculé de 0,5% en novembre en rythme annuel, après une hausse de 0,5% le mois précédent. Il s'agit d'un indice inférieur à la pire prévision des économistes (-0,3%), alors que certains anticipaient une nouvelle hausse de 0,5%. "Il s'agit essentiellement de la conséquence de l'amélioration des réserves de porc et cela n'est pas une preuve d'une demande chancelante", a déclaré Julian Evans-Pritchard, économiste chez Capital Economics, à propos de l'indice CPI. En rythme mensuel, les prix à la production ont progressé en novembre de 0,5%, leur rythme le plus important depuis l'apparition du nouveau coronavirus dans le pays en fin d'année dernière, sous l'effet de la hausse mondiale des prix du brut. Les prix à la consommation ont eux diminué de 0,6% d'un mois sur l'autre, après un recul de 0,3% en rythme mensuel en octobre. L'inflation de base, qui exclut les produits alimentaires et énergétiques, est restée modeste le mois dernier, avec une progression de 0,5%, comme en octobre. (Stella Qiu et Kevin Yao; version française Jean Terzian)

