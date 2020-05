Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Plus faible hausse du budget de la défense en 30 ans Reuters • 22/05/2020 à 09:08









PEKIN, 22 mai (Reuters) - Les dépenses militaires de la Chine vont connaître cette année leur plus faible progression en trois décennies, affichant malgré tout une hausse de 6,6% par rapport à 2019, alors que le pays est aux prises avec le ralentissement de son économie dans le sillage de l'épidémie de COVID-19 et s'estime exposé à des menaces croissantes. Le budget présenté vendredi, à l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire (ANP), le Parlement chinois, prévoit que les dépenses militaires s'établissent à 1.268 milliards de yuans (près de 163 milliards d'euros) cette année. La deuxième puissance économique mondiale, lourdement pénalisée par la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, s'est abstenue pour la première fois de fixer un objectif de croissance annuelle et a promis d'augmenter ses dépenses publiques mais dans le même temps, le Premier ministre Li Keqiang a assuré que l'armée chinoise, la plus importante du monde, ne serait pas négligée. Alors que la crise sanitaire a accentué les tensions avec les Etats-Unis, la Chine doit également faire face à plusieurs fronts constituant à ses yeux des menaces pour sa sécurité intérieure. Elle n'exclut pas de recourir à la force si Taiwan, qu'elle considère comme une province rebelle, proclame formellement son indépendance et pourrait également être confrontée à une nouvelle vague de protestations à Hong Kong. (Yew Lun Tian, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

