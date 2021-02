Chine : les ventes automobiles bondissent de 29,5% en janvier

(AOF) - Le marché automobile chinois a débuté l'année sous de bons auspices. En effet, les ventes de véhicules y ont progressé de 29,5% en janvier sur un an à environ 2,5 millions d'unités, selon l'association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM). Si la reprise est manifeste sur le premier marché automobile mondial, il bénéficie également d'un effet de base favorable. En janvier 2020, les ventes de véhicules y avaient reculé de 18%, en raison de la crise du Covid-19 et de la survenue des congés du Nouvel an lunaire.