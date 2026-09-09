Chine-Les prix à la production progressent en août

Les prix à la production en Chine ont augmenté en août, montrent des données officielles publiées mercredi, tout comme les prix à la consommation, les prix de l'énergie étant restés élevés en raison des risques en matière d'approvisionnements et des perturbations liées au conflit au Moyen-Orient.

D'après les données du Bureau national des statistiques (BNS) l'indice des prix à la production (PPI) a progressé le mois dernier de 3,8% sur un an contre une hausse de 3,5% en juillet. Le consensus ressortait à +3,6%

L'indice des prix à la consommation (CPI) a de son côté augmenté de 0,8% sur un an en août, comme attendu par les analystes, contre une hausse de 0,5% le mois précédent.

(Qiaoyi Li et Liz Lee; version française Camille Raynaud)