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Chine-Les prix à la production progressent au mois de mai
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 03:59

Les prix à la production en Chine ont augmenté en mai pour un troisième mois consécutif, atteignant un plus haut depuis le mois de juillet 2022, montrent des données officielles publiées mercredi, laissant suggérer que la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient a continué d'alimenter la hausse des coûts.

D'après les données du Bureau national des statistiques (BNS) l'indice des prix à la production (PPI) a progressé le mois dernier de 3,9% sur un an contre une hausse de 2,8% en avril. Le consensus ressortait à +3,8%.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a de son côté augmenté de 1,2% sur un an en mai, comme le mois précédent. Les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 1,3% en mai.

(Yukun Zhang et Liz Lee; version française Camille Raynaud)

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