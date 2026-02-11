Chine-Les prix à la consommation progressent de 0,2% en janvier

Les prix à la consommation en Chine ont poursuivi leur hausse en glissement annuel, tandis que la déflation des prix à la production s'est atténuée en janvier, montrent des données officielles publiées mercredi.

D'après le Bureau national des statistiques (BNS), l'indice des prix à la consommation a progressé en janvier de 0,2% sur un an, une hausse conforme au consensus, après avoir pris 0,8% le mois précédent. Le consensus ressortait à +0,4%.

Pour sa part, l'indice des prix à la production a décliné le mois dernier de 1,4% en rythme annuel, après un repli de 1,9% en décembre. Les économistes anticipaient en moyenne une baisse de 1,5%.

(Yukun Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)