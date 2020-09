Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Le recul des prix à la production s'atténue en août Reuters • 09/09/2020 à 07:28









PEKIN, 9 septembre (Reuters) - Les prix à la production en Chine ont ralenti leur chute au mois d'août, montrent des statistiques officielles publiées mercredi qui suggèrent que l'effet déflationniste de la crise liée au nouveau coronavirus sur la deuxième économie du monde s'atténue. L'indice des prix à la production (PPI) a reculé de 2% sur un an le mois dernier, conformément aux attentes, après un repli de 2,4% en juillet. L'indice des prix à la consommation a progressé pour sa part de 2,4% sur un an en août après une hausse de 2,7% en juillet, l'inflation des prix alimentaires entraînée par l'épidémie de peste porcine ralentissant. "Si l'on met de côté la volatilité des prix alimentaires, l'impact déflationniste au sens large de la crise du COVID-19 continue de s'atténuer", commente Julian Evans-Pritchard, économiste Chine chez Capital Economics. L'économie chinoise a renoué avec la croissance au deuxième trimestre grâce à des mesures de soutien budgétaire. Le pays a réussi à contrôler l'épidémie et les indicateurs récents témoignent d'une reprise soutenue. (Stella Qiu et Ryan Woo; version française Patrick Vignal)

