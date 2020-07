Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Le rebond de l'activité manufacturière se poursuit - PMI Reuters • 31/07/2020 à 04:02









PEKIN, 31 juillet (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier en Chine a progressé en juillet pour un cinquième mois consécutif, à un rythme plus rapide et supérieur au consensus, en dépit des perturbations provoquées par des inondations et une résurgence des cas de coronavirus dans le monde, montrent vendredi des données officielles. L'indice PMI manufacturier officiel a progressé à 51,1 en juillet contre 50,9 le mois précédent, à un plus haut depuis mars, alors que les analystes anticipaient un ralentissement de l'activité avec un indice à 50,7. Berceau de la pandémie de coronavirus, la Chine est parvenue à quasiment contrôler la crise sanitaire pour procéder au déconfinement après des semaines de paralysie économique, même si elle fait désormais face à un regain des infections sans précédent depuis plusieurs mois. Les nouvelles commandes à l'exportation ont à nouveau décliné, mais à un rythme moins important qu'au cours des derniers mois, soulignant les pressions continues sur la demande étrangère. Une enquête officielle distincte, dont les résultats ont aussi été communiqués vendredi, montre que l'activité du secteur des services a elle ralenti en juillet, avec un indice PMI de 54,2 contre 54,4 en juin. (Gabriel Crossley; version française Jean Terzian)

