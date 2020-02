Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Le libraire dissident Gui Minhai condamné à 10 ans de prison Reuters • 25/02/2020 à 05:46









(Actualisé avec précisions) PEKIN, 25 février (Reuters) - Un tribunal chinois a condamné lundi le libraire dissident Gui Minhai à 10 ans d'emprisonnement pour avoir fourni illégalement des renseignements à l'étranger, a-t-on appris dans un communiqué publié sur le site du tribunal de Ningbo. Gui Minhai, qui avait ses bureaux à Hong Kong et vendait des livres très critiques envers les dirigeants communistes chinois, est en détention en Chine continentale depuis janvier 2018. Son cas a tendu les relations entre la Chine, son pays natal, et la Suède, pays dont il a obtenu la nationalité. Des représentants chinois ont demandé à leurs homologues suédois de ne pas s'ingérer dans les affaires internes de la Chine. Aucun commentaire n'a été effectué pour l'heure par le ministère suédois des Affaires étrangères, dont des représentants avaient appelé à la libération de Gui Minhai. Le communiqué publié par le tribunal de Ningbo indique que Gui Minhai, 55 ans, a déclaré qu'il ne ferait pas appel du verdict et a demandé à récupérer la citoyenneté chinoise. Gui Minhai est le plus éminent des cinq libraires hongkongais à avoir disparu entre octobre et décembre 2015 et à être réapparus en détention en Chine continentale. Les quatre autres ont été libérés depuis. Initialement enlevé en Thaïlande en 2015, Gui Minhai a été officiellement libéré en octobre 2017 avant d'être de nouveau arrêté par des agents chinois à Pékin, début 2018, alors qu'il se trouvait en présence de diplomates suédois. Sa fille Angela et d'autres de ses soutiens ont appelé à plusieurs reprises à sa libération, dénonçant une persécution politique. (Huizhong Wu, avec le bureau de Hong Kong; version française Jean Terzian)

