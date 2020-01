Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'alourdit à neuf morts Reuters • 22/01/2020 à 03:41









(.) PEKIN, 22 janvier (Reuters) - L'épidémie de coronavirus apparue à Wuhan, dans le centre de la Chine, a fait neuf morts, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires chinoises. A l'échelle nationale, 440 cas ont été recensés mardi dans 13 provinces, a précisé Li Bin, vice-ministre de la Commission nationale de la santé lors d'une conférence de presse. La vice-ministre a confirmé qu'il y avait des preuves d'une transmission humaine par voie respiratoire et conseillé aux habitants de Wuhan de ne pas quitter la ville. Une réunion d'urgence aura lieu mercredi au siège de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour déterminer si l'épidémie constitue une urgence internationale de santé publique. Les symptômes, comparables à ceux de la pneumonie, sont communs à de nombreuses maladies respiratoires, ce qui suppose un dépistage supplémentaire. L'origine du virus n'a pas été identifiée, mais l'OMS juge qu'il provient probablement de l'animal. Selon les autorités chinoises, l'épidémie aurait débuté sur un marché aux fruits de mer de Wuhan. Les animaux vivants ne sont pas autorisés à entrer dans la ville de Wuhan, a déclaré Li Bin. Les autorités sanitaires du monde entier ont intensifié le contrôle des voyageurs en provenance de Chine. Un premier cas de contamination a été dépisté aux Etats-Unis, a annoncé mardi le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Des consignes de vigilance ont été adressées aux personnels de santé et aux aéroports français, a déclaré mardi Agnès Buzyn, qui ne prévoit pas à ce stade de mesures de restriction pour les voyageurs. La crainte d'une épidémie comparable à celle du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), due à un autre coronavirus apparu lui aussi en Chine, qui a fait près de 800 morts en 2002 et 2003, s'est étendue mardi aux marchés financiers. (Cate Cadell, version française Arthur Connan)

